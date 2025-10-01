Una mujer murió y dos hombres resultaron heridos durante un incendio registrado esta mañana al interior de una vivienda de dos niveles ubicada en la colonia Jardines de San José, en Guadalajara.

El siniestro ocurrió sobre la calle Colón, en su cruce con Longinos Cadena, lo que provocó un amplio despliegue de unidades de Bomberos de Guadalajara. Los oficiales lograron rescatar con vida a dos hombres que se encontraban atrapados entre las llamas, mientras que durante las labores de remoción de escombros fue localizada una mujer sin signos vitales, quien murió a causa de severas quemaduras.

Las autoridades informaron que hasta el momento se desconoce la identidad y edad de la víctima, así como el origen del incendio, por lo que peritos del área de siniestros realizan los dictámenes correspondientes para determinar las causas.

Los sobrevivientes continúan hospitalizados bajo atención médica. (Por Edgar Flores Maciel)