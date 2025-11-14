La seguridad en Michoacán es prioritaria para el gobierno federal, por lo que se supervisarán las acciones para pacificar al estado, aseguró Omar García Harfuch.

Junto con el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, el secretario de Seguridad federal recorrió Uruapan para coordinar los trabajos de contención de la delincuencia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

La Marina desplegó mil 700 elementos y se informó la captura de seis personas en operativos realizados en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, además del aseguramiento de armas largas, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico y cinco kilos de metanfetamina.