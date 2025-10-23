La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco actualizó el Registro de Sitios de Inhumación Clandestina, en el que documenta 22 fosas en procesamiento, incluida la ubicada en Lomas del Sur en Tlajomulco, que cumplío más de un año.

Esto significa que al 30 de noviembre de este año, suman 52 cementerios clandestinos descubiertos en total, por lo que cuatro de cada 10 siguen abiertos.

Esto es un problema considerando que las autoridades tiene capacidad para atender un promedio de cuatro fosas de manera simultánea, informa el periódico NTR.