La Universidad de Guadalajara celebró este jueves el sellado oficial del timbre postal conmemorativo por los primeros 100 años de su era moderna, una emisión de 500 mil piezas que circularán en todo el país a través del Servicio Postal Mexicano.

Durante la ceremonia en el Paraninfo, la directora de Correos de México, Violeta Abreu, destacó que la estampilla reconoce el legado educativo y cultural de la UdeG, al tiempo que invitó a la comunidad universitaria a enviar correspondencia para sumarse a la experiencia filatélica.

La rectora general, Karla Planter, subrayó que el timbre preserva en papel la historia y valores de la institución, y simboliza la unión entre tradición, modernidad y comunicación humana.

También se presentó una hoja filatélica y un sobre especial disponibles por única ocasión.