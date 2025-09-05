El 11 de junio del próximo año será un día feriado en la Ciudad de México y se espera lo mismo en Guadalajara y Monterrey, pues en esa fecha se inaugurará el mundial de fútbol FIFA 2026, en el Estadio Azteca.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que dialoga con autoridades de la FIFA para instalar pantallas gigantes en plazas públicas de las ciudades sedes.

“Pero vamos a buscar que los partidos se puedan ver en un lugar público, entonces, estamos poniéndonos de acuerdo con la FIFA para ver, porque ellos tienen patrocinadores, tienen una serie de reglas que se tienen que seguir para poder poner las pantallas”.

El operativo de seguridad estará a cargo del gabinete de Sheinbaum. (Por Felipe Barrera Jaramillo)