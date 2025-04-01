En julio de 2025, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron 8.2 por ciento interanual, para sumar 45 mil 366 millones de dólares.

El repunte superó a los principales competidores, como Canadá y China, que registraron caídas.

Con ello, México se consolidó en los primeros siete meses del año como el principal socio comercial de Washington, con una participación de 15.3 por ciento.

El crecimiento se atribuye al dinamismo en el comercio de autos, autopartes y productos tecnológicos, así como al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos a otros países.