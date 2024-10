Tras el paso de “Milton” por la península yucateca, se reportan dos embarcaciones desaparecidas, informa la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que desmiente los reportes sobre fallecidos.

“En la mañana informó la Coordinadora de Protección Civil, hay algunas embarcaciones que se están buscando. En la madrugada apareció una embarcación que no se encontraba y por lo que mencionó el almirante secretario, hay todavía dos y los efectos no fueron mayores. La gobernadora de Campeche, hubo un fallecido, pero, de acuerdo con lo que ella me informó, no tuvo que ver con el huracán”.

Por otro lado, Sheinbaum informa que en la reunión que sostuvo con empresarios, entre otros temas, se habló de continuar apoyando en la reconstrucción de Acapulco, que tan afectado resultó tras el paso de “Otis” y “John”. (Por Arturo García Caudillo)