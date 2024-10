El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco desechó la queja presentada por la excandidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, donde acusó que el sacerdote Joel Ascencio Casillas, promovió el voto a favor del candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.

La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal dio cinco días al Tribunal Local de revisar el tema a fondo, pues originalmente fue desechado sin una revisión a profundidad. Con todo y revisión, el Tribunal de Jalisco desechó la queja, al señalar que el video que se difundió con los dichos del sacerdote fueron divulgados por terceros, no responsabilidad del sacerdote y que las declaraciones del religioso no eran específicos a votar por Lemus. En la voz el secretario relator:

“Si bien se hace referencia a una campaña, de ninguna parte del mensaje se desprenden expresiones inductivas, insidiosas o razonablemente direccionadas para lograr un impacto en el voto ciudadano”.

Esta resolución no resuelve la impugnación a la elección que prevalece en instrucción en la Sala Superior. (Por Héctor Escamilla Ramírez)