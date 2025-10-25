El futbol mexicano está de luto. Este sábado murió Manuel Lapuente, quien fue entrenador de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98, además de que ganó un total de 5 títulos en la primera división.

De 81 años y siempre con su clásica boina Lapuente le dio dos trofeos de campeón al Puebla, dos a Necaxa y uno más al América.

Manolo también ganó como entrenador el trofeo de la Copa Confederaciones con el Tricolor en 1999. Como jugador lo hizo debutando con Monterrey, pasando por Necaxa, Puebla y se retiró en el Atlas.

Descanse en Paz. (Por Martín Navarro Vásquez)