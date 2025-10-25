Al continuar la jornada 15 de la Liga MX, Tigres venció 2-0 a Xolos en juego celebrado ante un lleno en el estadio El Volcán de la Sultana del Norte.

Los goles del triunfo felino fueron del francés André Pierre Gignac y el argentino Ángel Correa.

Con la victoria los Tigres llegaron a 32 puntos y se colocan en el segundo sitio de la clasificación, por lo cual nadie le quitará el pase directo a la Liguilla, incluso peleará el liderato en las últimas dos fechas. Por Tijuana fue expulsado el africano Mourad Daoudi al minuto 86. (Por Martín Navarro Vásquez)