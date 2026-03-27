Hoy cierran inscripciones para aspirantes a convertirse en consejeros del INE

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A unas horas de que cierre el registro de candidatos a ocupar tres plazas de consejerías del Instituto Nacional Electoral, hay más de 500 inscritos, así lo informa el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Porque se han inscrito más de 500 candidatos y candidatas a ocupar estas tres posiciones. El trabajo del Comité Evaluador es muy pesado porque tendrán que trabajar en Semana Santa y tendrán que hacer evaluaciones, exámenes, revisar ensayos”.

En cuanto al consejo técnico encargado de revisar curriculums y decidir a los finalistas, Monreal señala que sus integrantes deberán trabajar a marchas forzadas, ya que de acuerdo al calendario, tienen hasta el 17 de abril para entregar la lista a la Jucopo, dado que el 22 el Pleno deberá elegir a los ganadores. (Por Arturo García Caudillo)