En el caso de Hernán Bermúdez, líder de la Barredora, es necesario revisar las circunstancias y cómo esta persona fue descomponiéndose, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“También en este caso es muy importante que se aclare cómo, lo voy a poner de esta manera: cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco y como él, a partir de ahí huye, porque venían investigaciones desde antes de que nosotros llegáramos”.

Asegura que la Cancillería busca acelerar su extradición para que declare en México, en tanto que la Fiscalía de Tabasco es la encargada de la investigación. Pero además, señala, no importa si fue integrante de un gobierno emanado de Morena, porque lo que se busca es que haya cero impunidad. (Por Arturo García Caudillo)