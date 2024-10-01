Luego de los acontecimientos ocurridos en Santa Catarina, Nuevo León, donde 70 perros fueron sacrificados dentro del Centro de Bienestar Animal por órdenes del alcalde Jesús Nava al no querer gastar en alimento, activistas y animalistas de Guadalajara ponen el dedo en la yaga y advierten sobre posibles situaciones similares en los centros de salud animal de la zona metropolitana, ante la poca transparencia de sus actividades detrás de sus muros y paredes.

Habla Susana Cruz de Naturaleza Animal:

“Les hemos pedido o hemos querido que al menos pongan cámaras de vigilancia hacia el público en la zona donde los tienen resguardados, pero obviamente eso no ha sido viable y nos dicen que ‘¿para qué queremos?’ bla, bla, bla”.

Además, señala que solo se habla de perros, pero no de gatos, por lo que sigue siendo un misterio el destino de muchos ejemplares en los Centros de Salud Animal de la zona metropolitana de Guadalajara, concluye la activista. (Por José Luis Jiménez Castro)