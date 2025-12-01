Debido a las bajas temperaturas que se registran particularmente en diciembre y enero, el DIF Guadalajara intensifica sus operativos para auxiliar a las personas que viven en situación de calle, detectando en primera instancia problemas de salud, explica su directora, Verónica Gutiérrez Hernández.

“Recordemos que las personas que viven en calle no solamente pueden verse afectadas por las bajas temperaturas, sino que tienen múltiples situaciones como enfermedades o pueden tener heridas, pueden tener muchas situaciones que les complique la salud. Entonces la primera función de la brigada es evaluar el estado de salud”.

Gutiérrez Hernández indica que todo el año el DIF Guadalajara realiza brigadas para apoyar a las personas en situación de calle, sin embargo durante invierno se intensifican por sus condiciones de vulnerabilidad. (Por Gricelda Torres Zambrano)