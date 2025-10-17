El defensa mexicano Héctor Moreno anunció su retiro como futbolista después de más de 20 años de trayectoria. Fue de la generación de juveniles que lograron el título en el Mundial Sub 17 en Perú 2005. Surgió en Pumas y de inmediato se fue al extranjero donde fue campeón en Holanda con el AZ Alkmaar. Luego partió al Español, PSV, Roma, Real Sociedad, en Qatar con el Al-Gharafa y finaliza con Monterrey su carrera a los 37 años. En casi todos los 20 años como jugadores fue seleccionado nacional.

“El futbol me regaló momentos inolvidables: vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer nuevos países, defender grandes equipos, y sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán para siempre en mi memoria”, dijo. (Por Martín Navarro Vásquez)