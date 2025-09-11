El lateral de las Chivas, Alan Mozo, sufrió una lesión de meniscos en el amistoso frente León y deberá ser intervenido de la rodilla, con lo que no solo se perderá el Clásico ante el América de este sábado, sino prácticamente lo que resta del torneo. En contra parte, las Aguilas recuperan a su goleador, Henry Martín tras casi dos meses de ausencia y dice que está listo para jugar.

“Me siento muy bien falta agarrar ritmo obviamente por tanto tiempo fuera, pero bueno es un clásico no importa en el lugar que vengan he visto partidos de Chivas y no juegan mal, juegan muy bien tienen mucha posesión, juegan mucho al contra golpe, simplemente no se le han dado los resultados y esperamos un partido muy aguerrido sabes que en los clásicos no importa el lugar en el que venga uno, importa lo que hagas ese día en la cancha y se que van a salir con mucha hambre”.

Las Aguilas llegan a este clásico como sublíderes del torneo con 17 puntos, mientras que Chivas se encuentra en los últimos lugares con sólo 4 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)