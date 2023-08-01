Luego del zafarrancho que se registró anoche entre trabajadores y estudiantes por el control de las puertas de rectoría, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UdeG, Érika Loyo, indica que se analiza la posibilidad de presentar denuncias, sobre todo por la presencia de encapuchados en la manifestación.

“Garantizando los derechos, principalmente el derecho a la educación y el compromiso contraído de las no represalias, entiendo que está la oficina del abogado general sí evaluando tomar la acción de otro tipo. No puedo yo especificar si es de tipo penal o de tipo civil”.

Tras reiterar su llamado al diálogo, Érika Loyo señala que el pliego petitorio de los estudiantes es atendible, salvo la demanda de que se suspenda la renovación el Consejo General Universitario. La UdeG condenó la violencia contra sus trabajadores. (Por Gricelda Torres Zambrano)