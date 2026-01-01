El secretario de Marina, Raymundo Morales, confirmó que los hermanos Roberto Manuel y Fernando Farías, acusados por encabezar una red de huachicol fiscal ya fueron dados de baja de la Semar.

“Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen quince días para poner sus recursos de revisión, algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando a que las autoridades determinen”.

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes son sobrinos del secretario de Marina en el sexenio anterior, se mantuvieron activos aun después de las órdenes de aprehensión giradas en su contra. A la fecha, hay cuatro detenidos por el escándalo de huachicol fiscal. (Por Arturo García Caudillo)