Este miércoles se presentó en el Teatro Galerías la obra “Cruise: mi última noche en la Tierra”.

La función fue especial, ya que coincidió con el cumpleaños del protagonista, Alejandro Speitzer, quien encabeza este monólogo.

Apoyada en la escenografía y la música de un DJ en vivo, la puesta en escena transportó a los más de mil 500 asistentes al Londres de los años 80.

A través de su personaje, Speitzer relata la vida de un joven durante la crisis del VIH y explora temas como la identidad, la libertad y la dignidad.

Con este proyecto, el actor hace una pausa en la televisión para conectar de forma más cercana con el público teatral.

Al terminar la función, los asistentes le cantaron las mañanitas y el actor aprovechó para anunciar que regresará a Guadalajara en el mes de marzo (Por Katia Plascencia Muciño)