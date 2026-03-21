Hermosillo, Sonora, y Mexicali, Baja California, se posicionaron como las ciudades con mayores temperaturas a nivel global, con valores cercanos a los 45 grados Centígrados en el inicio de la primavera.

El fenómeno se atribuye a un anticiclón extremo que afecta al noroeste de México y suroeste de Estados Unidos.

Las condiciones contrastan con regiones del hemisferio sur donde, pese a ser verano, se registraron temperaturas menores, lo que evidencia la intensidad atípica del calor en la región.