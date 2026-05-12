El director del Escudo Urbano C5 Jalisco, Juan Carlos Contreras, informó que herramientas como Código Violeta, botones de auxilio y el chatbot de atención han permitido atender cientos de reportes de mujeres en situación de riesgo durante 2026.

Del 1 de enero al 10 de mayo, Código Violeta registró 239 atenciones, mientras que los botones de pánico instalados en postes fueron activados en 83 ocasiones.

Además, el chatbot violeta acumuló 783 activaciones relacionadas con miedo, acoso callejero o solicitudes de acompañamiento preventivo.

El funcionario explicó que las unidades de seguridad acuden a los reportes para brindar apoyo y, en caso necesario, trasladar a las víctimas a instancias de atención especializada.

También destacó que tiendas Oxxo y Farmacias Guadalajara funcionan como puntos de resguardo temporal para mujeres que requieren ayuda inmediata.