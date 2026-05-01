Autoridades clausuraron un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Santa Teresita, en Guadalajara, tras detectar presuntas irregularidades relacionadas con violaciones a derechos humanos, internamientos forzados y posibles casos de privación ilegal de la libertad.

El operativo fue realizado por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, en coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia municipal, quienes efectuaron una revisión integral del inmueble.

Durante la intervención no se reportaron personas detenidas; sin embargo, autoridades aseguraron cuatro ajolotes y cuatro pericos australianos que se encontraban en condiciones irregulares.

Los ejemplares quedaron bajo resguardo de la Unidad de Protección Animal.

Las autoridades informaron que el establecimiento carecía de licencias municipales y permisos de funcionamiento, por lo que se procedió a su clausura total.

Este caso se suma a otra clausura reciente realizada en un centro de rehabilitación del fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, donde también se detectaron irregularidades administrativas. (Por Edgar Flores Maciel