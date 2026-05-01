Autoridades clausuraron un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Santa Teresita, en Guadalajara, tras detectar presuntas irregularidades relacionadas con violaciones a derechos humanos, internamientos forzados y posibles casos de privación ilegal de la libertad.
El operativo fue realizado por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, en coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia municipal, quienes efectuaron una revisión integral del inmueble.
Durante la intervención no se reportaron personas detenidas; sin embargo, autoridades aseguraron cuatro ajolotes y cuatro pericos australianos que se encontraban en condiciones irregulares.
Los ejemplares quedaron bajo resguardo de la Unidad de Protección Animal.
Las autoridades informaron que el establecimiento carecía de licencias municipales y permisos de funcionamiento, por lo que se procedió a su clausura total.
Este caso se suma a otra clausura reciente realizada en un centro de rehabilitación del fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque, donde también se detectaron irregularidades administrativas. (Por Edgar Flores Maciel
Clausuran centro de rehabilitación en Santa Tere por presuntas irregularidades
Autoridades clausuraron un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Santa Teresita, en Guadalajara, tras detectar presuntas irregularidades relacionadas con violaciones a derechos humanos, internamientos forzados y posibles casos de privación ilegal de la libertad.