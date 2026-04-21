Juan Carlos y Pablo Rulfo, dos de los hijos del escritor jalisciense Juan Rulfo, darán el banderazo de salida al maratón de la lectura pública de “Pedro Páramo” organizada por la FIL Guadalajara para celebrar el Día Mundial del Libro.

Además participarán en la mesa de diálogo sobre Juan Rulfo, que se celebrará, al igual que el maratón, en la Explanada de Rectoría de la Universidad de Guadalajara, donde estarán acompañados de Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El diálogo con Pablo y Juan Carlos Rulfo se realizará entre las 17:30 y 18:30 horas, y cerrará el maratón de lectura en voz alta que se llevará a cabo este jueves 23 de abril en una fiesta que estará dedicada a la emblemática novela “Pedro Páramo”, del autor, y que incluye una exhibición y venta de libros por parte de editoriales y librerías locales.