La soberanía se defiende y la independencia no es un hecho del pasado, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, al encabezar la ceremonia por el 112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz.

“Nuestra historia nos enseña que la soberanía se defiende todos los días, que la independencia no es un hecho del pasado, sino una práctica constante y que la dignidad de una nación descansa en la integridad de su pueblo y México tiene mucho pueblo. En la relación con otros países, prevalece la cooperación, el diálogo y el respeto, pero hay una convicción que permanece inquebrantable, México es una nación libre, independiente y soberana y esta convicción se sostiene en ustedes”.

Este acto tuvo como punto más alto la jura de bandera por parte de los cadetes de la Secretaría de Marina. (Por Arturo García Caudillo)