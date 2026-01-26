La ciudad de Toronto inició este lunes prácticamente detenida tras una nevada que dejó una capa de nieve de 60 centímetros y temperaturas cercanas a 15 grados Centígrados bajo cero.

Ante el colapso, la Policía local pidió a la población permanecer en casa, mientras el gobierno local declaró emergencia climática.

El transporte público opera con afectaciones y retrasos; el Aeropuerto Internacional canceló cientos de vuelos mientras escuelas y universidades suspendieron actividades.

En 24 horas se reportaron más de 600 accidentes viales en la ciudad y carreteras provinciales.