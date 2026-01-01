Ante las críticas a su gestión, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, aseguró que sí ha dado acompañamiento a la búsqueda de desaparecidos y apoyado a los colectivos.

“Sólo en el año de que se da cuenta se atendieron a 730 familiares de personas desaparecidas y se desplegaron a 545 actividades de acompañamiento y atención. En 2025 se llevaron a cabo, además, diversas mesas de trabajo que atendí personalmente con colectivos de personas desparecidas y en ella se reafirmó el compromiso institucional y personal de brindar acompañamiento a familiares de víctimas”.

Además, aclaró que ante el Comité de Desaparición Forzada de la ONU aseguró que el fenómeno exige nuevas estrategias y enfoques, pues las quejas contra la autoridades federales ya no implican desaparición forzada, sino más bien, omisiones. (Por Arturo García Caudillo)