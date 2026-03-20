Un hombre de aproximadamente 30 años, presuntamente bajo los efectos del alcohol, agredió a su madre al interior de una vivienda en la colonia La Hermosa Provincia, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Samaria, donde el sujeto llegó en estado de ebriedad y, tras un reclamo de su madre, la amenazó con una botella rota. Durante el forcejeo, la mujer sufrió una lesión en una mano.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio. Elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio para brindar atención a la víctima, quien además presentaba una crisis nerviosa.

El agresor logró escapar pese a un operativo de búsqueda, por lo que autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con su paradero. (Por Edgar Flores Maciel)