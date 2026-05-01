Un hombre de aproximadamente 40 años fue detenido por policías de Guadalajara luego de presuntamente atacar a golpes y con un machete a su padre, un adulto mayor de 85 años, en la colonia La Federacha.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Montes Urales y Concordia, donde paramédicos de Cruz Verde atendieron al octogenario, quien presentaba una herida en el costado del cráneo y un golpe en la ceja.

Posteriormente fue trasladado en estado estable a una unidad médica.

El agresor se encontraba presuntamente bajo los efectos de drogas al momento del ataque.

Aunque policías municipales lograron detener al señalado, las autoridades informaron que no pudo ser puesto a disposición del Ministerio Público debido a la falta de una denuncia formal por parte de la víctima.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar casos de violencia intrafamiliar para facilitar la intervención legal correspondiente. (Por Edgar Flores Maciel)