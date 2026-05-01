Un hombre de 56 años fue detenido por policías de Guadalajara luego de ser identificado como el presunto responsable de acosar a estudiantes de la Preparatoria 2 de la Universidad de Guadalajara, en la colonia San Martín.

La captura de Enrique “N” ocurrió la noche del jueves en el cruce de Ignacio Machain y Santa Clemencia, tras ser detectado durante un patrullaje por su actitud evasiva y agresiva.

Al momento de la revisión, los oficiales también le aseguraron droga sintética.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue identificado como el mismo hombre que aparecía en videos difundidos en redes sociales, donde presuntamente se exhibía ante alumnas mientras circulaba en bicicleta por la zona escolar.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Autoridades municipales señalaron que reforzarán la vigilancia en entornos educativos para prevenir este tipo de conductas. (Por Edgar Flores Maciel)