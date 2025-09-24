Un hombre de aproximadamente 40 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por su propio sobrino, durante una pelea familiar ocurrida en la colonia San Sebastianito, en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con las autoridades, la agresión se registró cuando el joven sacó un arma de fuego y disparó a corta distancia. La víctima fue trasladada por sus familiares a la Cruz Roja Toluquilla, donde paramédicos confirmaron que presentaba un impacto en el abdomen y permanece en estado grave.

En su declaración ante las autoridades, el herido señaló directamente a su sobrino como el agresor, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda que no logró su captura.

Junto con el hombre baleado, otro familiar ingresó a la sala de urgencias tras haber sido golpeado durante la misma riña. (Por Edgar Flores Maciel)