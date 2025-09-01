Una joven de aproximadamente 25 años fue asesinada a puñaladas dentro de una vivienda en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan. El hecho ocurrió cuando un hombre ingresó al domicilio y la atacó de manera directa.

Tras cometer el crimen, el agresor escapó rompiendo una ventana y corrió por la calle, pero fue capturado por elementos de la Policía de Zapopan, quienes le aseguraron el cuchillo con el que presuntamente cometió la agresión.

La víctima, originaria de Puerto Vallarta, presentaba heridas en piernas, brazos y abdomen. Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con las primeras versiones de sus compañeros de casa, el atacante no tenía relación alguna con la víctima, por lo que se investiga el móvil del feminicidio. (Por Edgar Flores Maciel)