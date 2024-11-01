Un hombre resultó lesionado por arma de fuego al intentar evitar el robo a su hija en la colonia Las Arboledas, en Zapopan.

De acuerdo con la comisaría municipal, la víctima intervino cuando dos sujetos intentaron despojar a la joven de su teléfono celular, momento en que uno de los agresores disparó, lo que le causó una herida en la pierna.

Paramédicos lo estabilizaron y trasladaron a un hospital, mientras los responsables huyeron. (Por Edgar Flores Maciel)