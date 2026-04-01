Tigres aprovechó la localía para vencer 2-0 al Seattle Sounders en el estadio Universitario de Nuevo León en el juego de Ida de los Cuartos de final de la Concachampions, al imponerse con anotación de Ozziel Herrera y autogol de Jackson Regan. Herrera dijo que cumplieron el objetivo de hacerse respetar en casa.

“Era muy importante para nosotros llevarnos esta ventaja sabemos que los equipos de Estados Unidos allá son fuertes por eso mismo queríamos hacernos respetar acá en casa y llevarnos esa ventaja para pasar el partido allá un poco más cómodos se pudiera decir. Creo que nos enfocamos mucho en atacar ellos sabemos que tienen muy buena posesión de balón pero nosotros nos enfocamos en atacar directos y eso creo que fue la clave”

El juego de Vuelta se disputará el miércoles de la próxima semana en Seattle. Previamente el sábado el equipo felino recibe a las Chivas en la fecha 14 del Torneo local. (Por Manuel Trujillo Soriano)