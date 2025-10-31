Una mujer de entre 25 y 30 años resultó herida en el cuello con un arma blanca tras ser agredida por su expareja, quien escapó con sus dos hijas a bordo de un vehículo compacto, en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, de Tlaquepaque.

El hecho fue reportado al C5 Jalisco, donde se informó que la víctima fue hallada en la vía pública y trasladada a recibir atención médica; su estado se reporta estable.

La Policía Municipal implementó un operativo de búsqueda para ubicar al agresor y rescatar a las menores.