El Banco de México informó que al cierre de septiembre, la base monetaria alcanzó 3.29 billones de pesos, lo que representa un crecimiento real anual de 3.2 por ciento, mientras que el crédito de la banca comercial aumentó 2.3 por ciento.

Banxico destacó que estas cifras reflejan una expansión monetaria moderada y consistente con la estabilidad financiera.

En cuanto al financiamiento de la banca comercial, el saldo se ubicó en 10.8 billones de pesos, con 7.4 billones dirigidos al sector privado.