Un hombre de aproximadamente 45 años se encuentra luchando por su vida luego de ser atropellado en el cruce de las avenidas Santa Margarita y Acueducto, en Zapopan.

Según testigos, el peatón (presuntamente en estado de ebriedad) cayó a mitad de la vialidad justo cuando una camioneta tipo familiar circulaba por la zona.

La conductora no logró frenar a tiempo, lo impactó y lo arrastró varios metros bajo el vehículo.

Paramédicos de la Cruz Verde Norte levantaron la unidad para poder rescatar al herido, quien presentaba traumatismos severos en cráneo, tórax y abdomen, además de una herida profunda con exposición visceral.

Fue trasladado en estado crítico a un cubículo de shock.

Tras observar que el hombre era llevado en ambulancia, la conductora huyó del lugar sin esperar a las autoridades.

Sin embargo, cámaras de vigilancia estatales y municipales captaron el incidente, por lo que ya se analizan las imágenes para lograr su localización. (Por Edgar Flores Maciel)