Un hombre de aproximadamente 45 años se encuentra luchando por su vida luego de ser atropellado en el cruce de las avenidas Santa Margarita y Acueducto, en Zapopan.
Según testigos, el peatón (presuntamente en estado de ebriedad) cayó a mitad de la vialidad justo cuando una camioneta tipo familiar circulaba por la zona.
La conductora no logró frenar a tiempo, lo impactó y lo arrastró varios metros bajo el vehículo.
Paramédicos de la Cruz Verde Norte levantaron la unidad para poder rescatar al herido, quien presentaba traumatismos severos en cráneo, tórax y abdomen, además de una herida profunda con exposición visceral.
Fue trasladado en estado crítico a un cubículo de shock.
Tras observar que el hombre era llevado en ambulancia, la conductora huyó del lugar sin esperar a las autoridades.
Sin embargo, cámaras de vigilancia estatales y municipales captaron el incidente, por lo que ya se analizan las imágenes para lograr su localización. (Por Edgar Flores Maciel)
Hombre lucha por su vida tras ser arrollado en la colonia Santa Margarita
