El entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, prácticamente descartó fractura del defensa Jesús Orozco Chiquete y dijo hoy en Doha que todo podría quedar en luxación de tobillo tras la aparatosa lesión que sufrió el zaguero en el juego ante Tigres.

“Respecto al diagnostico son estos días en los que se confirma luxación de tobillo y están en estudios pertinentes para elegir la mejor estrategia en cuanto a recuperación priorizando sobre todas las cosas el que regrese de la mejor manera y después en segundo termino la prioridad de que regrese lo antes posible”.

El timonel de la Máquina espera que su equipo saque la casta en el juego de mañana ante el Flamengo de Brasil en su debut en la Copa Intercontinental allá en Qatar. (Por Manuel Trujillo Soriano)