Un joven de 28 años se encuentra en estado crítico tras ser atacado a balazos la madrugada de este lunes en la colonia El Campesino, en San Pedro Tlaquepaque.

El hecho ocurrió en el cruce de Privada Laurel y Benito Juárez, donde testigos reportaron que dos sujetos en una motocicleta negra se acercaron a la víctima quien se encontraba frente a su domicilio y le dispararon al menos cinco veces.

Vecinos que asistían a una fiesta infantil en la zona presenciaron el ataque y solicitaron ayuda. El joven quedó inconsciente sobre la banqueta con una hemorragia abdominal severa. Paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero detectaron tres impactos de bala en el abdomen y lo trasladaron de emergencia a un hospital.

En la escena, policías municipales aseguraron casquillos calibre .40. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación por intento de homicidio, que testigos calificaron como un ataque directo. (Por Edgar Flores Maciel)