Un joven de 28 años se encuentra en estado crítico tras ser atacado a balazos la madrugada de este lunes en la colonia El Campesino, en San Pedro Tlaquepaque.
El hecho ocurrió en el cruce de Privada Laurel y Benito Juárez, donde testigos reportaron que dos sujetos en una motocicleta negra se acercaron a la víctima quien se encontraba frente a su domicilio y le dispararon al menos cinco veces.
Vecinos que asistían a una fiesta infantil en la zona presenciaron el ataque y solicitaron ayuda. El joven quedó inconsciente sobre la banqueta con una hemorragia abdominal severa. Paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero detectaron tres impactos de bala en el abdomen y lo trasladaron de emergencia a un hospital.
En la escena, policías municipales aseguraron casquillos calibre .40. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación por intento de homicidio, que testigos calificaron como un ataque directo. (Por Edgar Flores Maciel)
Hombre resulta herido tras agresión a tiros en Tlaquepaque
Un joven de 28 años se encuentra en estado crítico tras ser atacado a balazos la madrugada de este lunes en la colonia El Campesino, en San Pedro Tlaquepaque.