Mediante el programa municipal ‘Siempre hay chamba’, el ayuntamiento de Tlajomulco coordinó una brigada comunitaria que aplicó limpieza de calles, poda de áreas verdes, retiro de maleza y actividades de mantenimiento en la colonia Lomas del Sur. El presidente municipal Gerardo Quirino explicó que además del mejoramiento urbano se apoya la economía de las familias.

“Una petición de los ciudadanos de mucho tiempo para hacer una macro brigada, de verdad que hoy estamos rompiendo el récord de la gente que está participando, es un fraccionamiento muy grande, tenemos 230 personas del programa Siempre Chamba, 100 personas de Servicios Públicos, 45 de Corresponsabilidad, en total 375 personas trabajando como todo, recuperando todo, empezamos por la explanada principal, por el parque principal, los ingresos”.

Quienes participan en el programa ‘Siempre hay chamba’ reciben un pago de $600 pesos para gastarlo en comida o productos de primera necesidad. (Por Gustavo Cárdenas)