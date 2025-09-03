Un hombre de aproximadamente 32 años fue atacado a balazos la madrugada de este miércoles en la colonia Las Juntitas de San Pedro Tlaquepaque. La víctima caminaba sobre la calle Guadalupe Victoria cuando sujetos a bordo de un auto azul se le emparejaron y uno de ellos disparó desde la ventanilla.

El hombre quedó tirado en la banqueta con una herida de bala en la pierna, por lo que fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero. Policías municipales acudieron al lugar y se entrevistaron con el afectado, quien dijo desconocer tanto los motivos de la agresión como las características de los atacantes. El caso quedó a cargo del Ministerio Público. (Por Edgar Flores Maciel)