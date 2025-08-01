La tormenta tropical “Lorena” cobró fuerza y esta madrugada se convirtió en huracán categoría 1 al sur de Baja California Sur informa el Servicio Meteorológico Nacional.

El ciclón se localiza esta mañana a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, y a 345 al sur-sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

De acuerdo con los pronósticos, “Lorena” provocará lluvias intensas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa; así como en Baja California, Nayarit y Jalisco.