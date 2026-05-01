Un hombre de aproximadamente 30 años resultó herido de bala durante la madrugada de este martes, luego de ser atacado afuera de su vivienda en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en Guadalajara.

La agresión ocurrió cerca de las 2:00 de la mañana en el cruce de las calles Luis Caballero y Miguel Noriega. Policías municipales acudieron al sitio tras recibir reportes sobre una persona lesionada en la vía pública.

Paramédicos atendieron al afectado, quien presentaba un impacto de bala que le atravesó una mano y otro en la pantorrilla.

Posteriormente fue trasladado en estado regular a un puesto de socorros para recibir atención médica.

De acuerdo con la versión de la víctima, sujetos que viajaban en una camioneta roja, aparentemente de modelo reciente, dispararon en su contra desde el vehículo.

A pesar de las lesiones, el hombre logró caminar alrededor de 50 metros para pedir ayuda a sus familiares.

El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables con apoyo de las características del vehículo involucrado. (Por Edgar Flores Maciel)