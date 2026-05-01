Los Charros de Jalisco armaron un rally de 5 carreras en la primer entrada y contaron además con una sólida apertura de Zach Plesac para derrotar 9-4 a los Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie de la Liga Mexicana de Béisbol que se celebra en el Estadio Panamericano de Zapopan.

La ofensiva de la Novena jalisciense, castigó desde el arranque del encuentro al abridor regiomontano Justus Sheffield con un rally de cinco anotaciones en el primer inning cuando Jared Walsh abrió el ataque con doble productor de dos carreras, posteriormente un error en el tiro de Josh Lester permitió que anotaran Kyle Garlick y Walsh, mientras que Fargas añadió un doblete remolcador para colocar rápidamente el marcador en 5-0. Posteriormente Michael Wielansky produjo 2 más; Sultanes reaccionó en la octava entrada con un rally de cuatro carreras, pero Charros logró 2 anotaciones más para sellar la victoria.

Zach Plesac tuvo una de sus mejores aperturas de la campaña al trabajar 7 entradas en blanco, recibió cuatro imparables y recetó tres ponches para acreditarse su segunda victoria de la temporada. (Por Manuel Trujillo Soriano)