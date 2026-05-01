De enero a marzo del 2026, los homicidios dolosos registraron 4 mil 574 víctimas, lo que representa una disminución del 32.7 por ciento al comparar el mismo periodo con el 2025, que documentó seis mil 804 víctimas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que durante la presente administración han detenido a 49 mil 530 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 25 mil 700 armas de fuego y decomisaron casi 500 toneladas de droga.
Subraya que, mediante operaciones coordinadas del Ejército y la Secretaría de Marina, han desmantelado 2 mil 330 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas, mientras que en acciones marítimas, se incautaron más de 62 toneladas de cocaína en altamar durante la presente administración.
Homicidios bajan 32.7 por ciento en 2026; reportan más de 49 mil detenidos por delitos de alto impacto
