Cerca de 35 mil docentes de las secciones 16 y 47 del SENTE en Jalisco marcharon este viernes por el Día del Trabajo en Guadalajara, desde la Glorieta de la Normal hasta la zona del Santuario.

Las principales demandas fueron salarios más dignos, mejor atención médica, abasto de medicamentos para jubilados y más plazas con basificación de personal.

El secretario general de la Sección 47, Ilich González, exigió también la abrogación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, compromiso pendiente de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pidió su sustitución por un sistema de carrera docente más justo.

Además, el dirigente advirtió sobre el riesgo de malos manejos en el Instituto de Pensiones del Estado y llamó a establecer controles para proteger los fondos de los trabajadores jubilados.