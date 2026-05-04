Tendencia a la baja de homicidios en Jalisco, reporta la Fiscalía del Estado al señalar que de enero a abril 2026 se registró una baja en la estadística, que fue reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, así lo detalló el fiscal Salvador González de los Santos, quien dio la estadísticas del primer cuatrimestre del año.

“Durante los primeros 4 meses de este año en Jalisco se cometieron 279 homicidios, mientras que durante el primer periodo del año pasado ocurrieron 501 homicidios, esto quiere decir una reducción del 44.31%, es decir 222 homicidios menos. Ahora bien, si comparamos lo ocurrido durante el primer cuatrimestre del 2026 contra el periodo del 2024 resulta que los homicidios han bajado 53.5%”.

Según la Fiscalía estatal, Jalisco ocupa el lugar número 12 a nivel nacional en cantidad de homicidios registrados. (Por Gustavo Cárdenas)