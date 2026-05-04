El Gobierno de Jalisco anunció una política pública para regularizar y titular predios urbanos a favor de mujeres jefas de familia, con el fin de brindar certeza jurídica sobre sus viviendas.

El procurador de Desarrollo Urbano, Noé Saúl Ramos García, explicó que se priorizará a este sector para asegurar su patrimonio, especialmente en casos de posesión irregular.

La estrategia permitirá acceder a documentos legales, facilitar herencias y aumentar la plusvalía de los inmuebles.

Por su parte, José Pablo Mercado Espinoza, director de Regulación, señaló que se trabaja con municipios para agilizar trámites, con dictámenes en un máximo de cinco días hábiles.

Aunque no se tiene una cifra estimada de beneficiarias, se prevé mayor demanda en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Por Marck Hernández)