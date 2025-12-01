En lo que va del sexenio, los homicidios dolosos han sufrido una baja de 37 por ciento, así lo informa la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

“De septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir, destaca una disminución del 37 por ciento del promedio diario respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y en noviembre de 2025, este promedio cerró en 54.7”.

Ocho estados concentran el 57 por ciento de los homicidios, siendo Jalisco la entidad con el índice más bajo en esta lista. (Por Arturo García Caudillo)