La discusión de la reforma judicial en Jalisco avanza en un cierre legislativo cargado, mientras académicos, colectivos de abogados y organizaciones civiles insisten en que el análisis debe realizarse sin prisas ni negociaciones coyunturales.

El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, coincidió en que la iniciativa nació de un proceso amplio y participativo y debe revisarse en condiciones óptimas.

Reconoció que Morena busca discutir todos los temas legislativos de forma conjunta, pero afirmó que la definición dependerá de los acuerdos que se construyan en los próximos días.

Zamora descartó riesgo de que la entidad se quede sin reforma, al señalar que existe voluntad entre las bancadas para continuar el diálogo.

Cada grupo, dijo, tiene posturas distintas, por lo que el reto será encontrar puntos de coincidencia para avanzar.