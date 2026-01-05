Las vías de comunicación en las zonas de influencia del Mundial de Futbol 2026 en Jalisco tendrán señalización homogénea, confirma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El acuerdo incluye calles, avenidas y carreteras bajo jurisdicción municipal, estatal y federal, con pictografía unificada.
La estrategia se enfocará principalmente Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, y en rutas hacia destinos turísticos del interior del estado.
La dependencia atenderá carreteras libres de cuota; municipios y estado cubrirán sus respectivas vialidades.
Homologarán señalización vial en Jalisco por Mundial 2026
Las vías de comunicación en las zonas de influencia del Mundial de Futbol 2026 en Jalisco tendrán señalización homogénea, confirma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.