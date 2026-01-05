Las vías de comunicación en las zonas de influencia del Mundial de Futbol 2026 en Jalisco tendrán señalización homogénea, confirma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El acuerdo incluye calles, avenidas y carreteras bajo jurisdicción municipal, estatal y federal, con pictografía unificada.

La estrategia se enfocará principalmente Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, y en rutas hacia destinos turísticos del interior del estado.

La dependencia atenderá carreteras libres de cuota; municipios y estado cubrirán sus respectivas vialidades.